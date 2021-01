Sporting e FC Porto defrontam-se esta terça-feira, pelas 19h45 horas, em Leiria, na meia-final da Taça da Liga.



Tanto os leões como os dragões não revelaram a lista de convocados, procedimento já habitual nos dois conjuntos.

Ruben Amorim já sabe que não pode contar com Neto e Tabata, infetados com Covid-19. Ao que tudo indica, Nuno Mendes e Sporar vão ser opções para o técnico dos verde e brancos depois de terem tido falsos positivos.



Em sentido contrário, Sérgio Conceição está privado de Otávio, Díaz, Evanilson e Sérgio Oliveira, infetados com Covid-19. Por sua vez, Taremi é baixa devido a castigo.

