Sporting e FC Porto, finalistas da Taça da Liga, colocaram esta quinta-feira à venda os bilhetes para o jogo da final.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou que os ingressos «estão disponíveis para venda, a partir de hoje, única e exclusivamente nas plataformas dos respetivos clubes e com critérios de venda definidas pelos próprios».

Os bilhetes para a secção do Sporting foram colocados à venda exclusivamente on-line pelos leões a partir das 15h00, apenas para os adeptos com Lugares de Leão e sócios com 18 e 19 renovações de Gamebox. Na sexta-feira, os outros adeptos com Gamebox poderão comprar os ingressos. Por fim, no sábado, a bilheteira on-line abre aos restantes sócios.

No caso do FC Porto, as condições de venda são diferentes. Os bilhetes para a final ficaram disponíveis a partir das 13h00 desta quinta-feira, na Loja do Associado e on-line, exclusivamente para detentores de Lugar Anual no Estádio do Dragão

A partir de sexta-feira, a venda de ingressos será alargada a todos os sócios, também on-line e presencialmente.

Os ingressos podem custar 15, 20 ou 25 euros.

O clássico entre Sporting, quatro vezes vencedor da Taça da Liga, e FC Porto, que procura o primeiro título na prova na sua quinta final, está marcado para sábado, às 19h45, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.