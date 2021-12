Sérgio Conceição estreou seis jogadores no duelo com o Rio Ave (1-0), para a Taça da Liga.

Cláudio Ramos, João Marcelo, Zé Pedro, Bernardo Folha, Gonçalo Borges e Vasco Sousa vestiram pela primeira vez a camisola dos dragões. Os três primeiros foram titulares, enquanto os restantes entraram no decorrer do segundo tempo. No final, o FC Porto partilhou uma imagem com os seis estreantes e um 'intruso', Loader que tal como os restantes, tem atuado mais pela equipa B dos dragões.

O guarda-redes português, apesar de estar no clube desde 2020, somava apenas minutos na equipa B dos azuis e brancos, tal como o central brasileiro. Zé Pedro chegou esta temporada do Estrela, mas também tem alinhado pela equipa secundária do FC Porto.

Vasco Sousa tem 18 anos e dividiu a formação entre Paços de Ferreira, Vit. Guimarães e FC Porto. Bernardo Folha (19 anos) alinhou sempre pelas equipas jovens dos dragões, enquanto Gonçalo Borges (20) iniciou o seu percurso no Benfica, antes de chegar aos azuis e brancos.