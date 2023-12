Na antevisão ao jogo com o Nacional, decisivo nas contas da Taça da Liga, Artur Jorge perspetivou um encontro «equilibrado», diante de um «um dos mais sérios candidatos à subida de divisão».

Ainda assim, a conferência de imprensa do treinador do Sporting de Braga foi marcada pelo registo de golos sofridos, mas o técnico garantiu que não pensa nesta altura reforçar nenhum setor da equipa e lamentou a insistência nessa questão.

«Tenho alguma pena que constantemente se esteja a referir alguns dados que me parecem irrelevantes. Quando sofremos e perdemos é como equipa, e quando marcamos e ganhamos também», frisou.

«Se me perguntar se queria ser mais equilibrado em relação aos golos sofridos, obviamente que sim, não sou diferente dos outros», acrescentou.

«Eu vejo o futebol assim, [valorizo] equipas que tragam gente ao estádio, que procurem o espetáculo e sejam agressivas ofensivamente, não me revejo numa equipa toda ela remetida na sua área para tentar ganhar por 1-0», afirmou ainda.

Artur Jorge revelou que Al Musrati está fora das opções para o jogo com o Nacional, isto depois de se ter lesionado novamente em Nápoles e de ter falhado a receção ao Benfica.

«Tem sido um ano para ele mais difícil, para nós também, porque é um dos nossos bons valores e não temos tido oportunidade de contar com ele. Tem sido bastante penalizado na condição física e é um jogador importantíssimo para nós, lamentamos não poder contar com ele mais vezes», disse.

O técnico dos arsenalistas recusou que o clube precise de contratar mais um médio em janeiro. «Temos até excedente de jogadores nessa posição, normalmente jogam dois médios, temos seis, são mais do que suficientes.»

Artur Jorge abordou ainda o caso de Zalazar, substituído à meia hora de jogo com o Benfica, depois de ter ficado ligado ao golo que deu a vitória aos encarnados. O treinador do Sp. Braga admitiu que o uruguaio possa ter ficado «emocionalmente abalado», mas mais por ter sentido que o jogo não lhe correu bem do que por ter saído precocemente.

«Temos de ser eternamente exigentes e, se possível, em primeiro lugar connosco. Grande parte dos jogadores pensam assim e o Zalazar é um deles», vincou.

Sp. Braga e Nacional defrontam-se a partir das 20h15 de sexta-feira, no Estádio da Madeira, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.