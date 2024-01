Artur Jorge, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a vitória do Sp. Braga sobre o Sporting por 1-0

«Além do mérito que tivemos, foi o compromisso, a atitude que tivemos. Assim fica mais difícil para o adversário vencer. Mérito dos jogadores, que merecem estar na final.»

«Nós preparámos algumas variantes no nosso comportamento. Na primeira parte tivemos desconfortáveis por mérito do Sporting. Mérito por mantermos o 0-0 ao intervalo. Na segunda parte fizemos algumas alterações para nos adaptarmos ao Sporting. Tivemos a felicidade de ser mais eficazes. Houve mais Sp. Braga na segunda parte. Só um Sp. Braga muito forte podia vencer este jogo.»

«Aquilo que eu tenho feito é ser justo, por aquilo que ele trabalha, dá a equipa. Depende muito depois do adversário. Faltava o golo, desde o Rio Ave que não marcava. Andava mais em baixo, mas hoje marcou. Foi importante e é isto que uma equipa precisa, que os jogadores entrem e contribuam para a equipa.»

«Tenho algumas dúvidas que o Bruma e o Al Musrati estejam em condições para a final. Já ouvimos falar que o Sp. Braga tinha um plantel extenso, mas hoje tivemos jogadores da equipa B no banco. São as soluções que temos. Perdemos dois jogadores no mercado, mas temos jogadores que nos dão garantias. O plano é este. Equilíbrio entre jovens e jogador experientes.»

«Tivemos poucos adeptos, mas ganhámos por eles. São sem dúvida parte do nosso caminho. Estando cá ou não, contamos com eles. Hoje e sempre. Nós contamos com eles para lhes darmos alegrias.»