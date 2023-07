O Aves SAD, da II Liga, eliminou este sábado o Desportivo Chaves na primeira ronda da Taça da Liga, com um triunfo nos penáltis.

Nenê abriu o marcador para a equipa de Jorge Costa aos 44 minutos, com um golaço do meio da rua, mas João Correia empatou para os flavienses aos 68 minutos. Pouco depois, Fábio Pacheco foi expulso e deixou o Aves reduzido a dez unidades, mas o resultado não sofreu alterações até ao apito final.

Nos penáltis, o Aves foi mais forte e venceu por 5-4, depois de Bruno Rodrigues falhar para o Chaves.

Surpresa foi também a derrota (1-0) do Gil Vicente, da Liga, frente à Oliveirense, da II Liga, no último jogo do dia. André Schutte fez o único golo da partida aos 66 minutos.

Já o Estoril recebeu e venceu o Paços de Ferreira, por 2-0. João Marques e Cassiano fizeram os golos do conjunto orientado por Álvaro Pacheco.