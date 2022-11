Declarações de Vasco Faísca, treinador do Farense, na flash interview à Sport TV, após a derrota em Alvalade, por 6-0, frente ao Sporting, na primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga:

«[Resultado] Não há grande justificação, é um jogo em nos correu tudo mal. Falhámos completamente o plano de jogo, aquilo que tínhamos trabalhado durante a semana. Muito erros, muitas coisas negativas e vitória inteiramente merecida por parte do Sporting. Não estivemos bem hoje e ficámos tristes. Não há grande análise a fazer quando um dia nos corre assim, mas no futebol e na vida há que aprender com os erros, tentar melhorar e perceber o que temos de fazer melhor. Agradecer às pessoas que vieram de Faro, porque realmente eram muitas e a coisa que mais me entristece é não poder dar-lhe uma alegria ou dar-lhes uma imagem diferente do Farense.

[Mexidas ao intervalo] Logo na primeira parte, o jogo complicou-se muito para nós, animicamente o Sporting cresceu muito e dominou o jogo de princípio a fim. Não houve história neste jogo. Com a entrada a sofrer um golo no segundo tempo foi pior ainda. Temos de olhar para a frente, temos outro jogo na quarta-feira, também o campeonato que é a nossa competição e temos de nos focar completamente nela.

[Adversários da Liga] É outra competição. Queríamos tentar passar, neste momento complica-se com esta derrota pesadíssima. Sabíamos que o grupo era dificílimo, mas queríamos tentar. Hoje, as cosias não correram bem, agora vamos descansar e preparar o próximo jogo, em casa, com o Marítimo, e tentar, pelo menos, a vitória nesse jogo.»