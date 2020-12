Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações à TVI24, depois da goleada ao Vilafranquense (5-0), em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

[Entrada fulminante do Benfica…]

- Tornámos as coisas fáceis. Entramos muito fortes no jogo, era preciso tirar a equipa do Vilfranquense do jogo, ou seja, marcar primeiro e não os deixar sonhar. Normalmente, nestas eliminatórias, as equipas têm sempre o sonho de chegar o mais longe possível. A forma como entrámos, muito fortes, muito dinâmicos, com qualidade, um ataque posicional também muito forte, fizemos golos bonitos. Tirámos o Vilfranquense da eliminatória e a segunda parte já foi mais calma, com um bonito golo do Pedro. O Pedrinho, a pouco e pouco, está a demonstrar que é um jogador com muita qualidade. Os que têm jogado mais, entraram na segunda parte, mas não entraram bem no jogo. Mas tudo o que era dinâmicas e objetivos foi atingido.

[Nuno Tavares também fez duas assistências…]

- O Nuno tem coisas muito interessantes. Penso que, com tempo, vai crescer como jogador, vai ser cada vez mais jogador porque há coisas que ainda não faz tão bem porque tem decisões precipitadas. Isso aprende-se com o treino, com o jogo, com aquilo que o treinador explica. Ele vai fazendo as coisas melhor e hoje fez um bom jogo. O Pedrinho é um jogador que chegou depois de muitos meses sem jogar. Precisa de confiança e fisicamente precisa de ter mais jogos porque tecnicamente é um jogador bem evoluído.