Pizzi contou que os jogadores do Benfica estão a contar as horas e os minutos que faltam para o início da final da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga que está marcada para domingo. Em declarações exclusivas à TVI, o experiente médio deu conta do bom momento da equipa comandada por Jorge Jesus e garante que a equipa está preparada para jogar em qualquer dos sistemas que tem utilizado nos últimos jogos.

O médio começou por dar conta do seu estado de alma. «Está tranquilo, obviamente vai ser uma final e nós queremos muito vencer e também queremos muito que chegue a hora do jogo para começarmos a jogar e para, sobretudo, dar um bom espetáculo a todas as pessoas que possam estar a assistir na televisão, já que ainda não é possível termos adeptos no estádio. É isso que queremos, que o jogo comece o mais rápido possível para que no final possamos dar uma alegria aos nossos adeptos que também merecem neste momento complicado para todos», começou por contar.

A temporada do Benfica acabou por ser uma desilusão face às expetativas criadas, mas a equipa acabou por realizar uma boa segunda volta e chega ao final da época no melhor período de forma. «Estamos bastante bem, os resultados e as exibições têm dito isso. Estamos a crescer a nível de jogo e a nível de resultados. Queríamos ter feito a época de outra maneira e queríamos ter tido resultados bem diferentes do que aquilo que tivemos, mas agora o nosso foco é pensar no jogo de domingo. Temos um troféu para ganhar, é sempre um troféu muito especial. É isso que queremos, entrar fortes, com muita vontade de vencer, fazer o nosso jogo, com as nossas ideias, e que no final possamos estar todos a sorrir e a levantar o trofeu», comentou.

Pizzi já tem muitos troféus no Benfica, mas esta época tem conhecido alguns dissabores, como a derrota na Supertaça, a derrota na meia-final da Taça da Liga e, sobretudo, o terceiro lugar na Liga. «Isso acaba por não pesar, cada jogo tem a sua história e este vai ser um jogo diferente de todos os outros, vai ser diferente do que foi a final do ano passado e a Supertaça. Acredito que a equipa está bastante motivada, com muita vontade de vencer. Sabemos que vamos apanhar pela frente uma equipa muito complicada, com jogadores de grande qualidade e com um treinador que tem umas ideias muito boas, mas acho que estamos num bom momento, com qualidade, a fazer boas exibições, com os jogadores a crescerem de forma. Acho que vamos estar preparados para dar uma boa resposta no domingo», prosseguiu.

Jorge Jesus, também em declarações à TVI, perspetivou um regresso a uma linha defensiva com quatro defesas, face à lesão de Lucas Veríssimo. «Nós treinamos diariamente quer num sistema, quer noutro, qualquer que seja o sistema vamos estar muito bem preparados para dar uma boa resposta. Às vezes começamos um jogo com um sistema e acabamos com outro, não será por aí que as coisas não irão correr bem. Cada jogador que esteja em campo sabe bem aquilo que tem de fazer, é isso que temos de demonstrar no domingo», comentou.

A fechar, Pizzi comentou ainda a sua ausência nos eleitos de Fernando Santos para a fase final do Euro2020. «O meu foco agora é a final da Taça, agora se me pergunta se esperava estar na seleção, obviamente que eu ou qualquer jogador português gosta de representar a Seleção Nacional, mas, como já disse desde o primeiro momento, respeito sempre todas as escolhas dos treinadores e selecionadores. Serei mais um no sofá a torcer por Portugal, mas agora o meu foco é na final de domingo», referiu ainda.