Lembra-se da última visita do FC Porto ao Fontelo? Foi há quase 20 anos igualmente para a Taça de Portugal.



A 29 de dezembro de 2001, Benny McCarthy estreou-se com a camisola dos dragões e logo com um golo. O sul-africano fez o 1-0 aos seis minutos num pontapé de fora da área. Hélder Postiga bisou com dois golpes de cabeça e Clayton saltou do banco para fixar o 4-0 final.



Nesse ano, os portistas, orientados por Octávio Machado, acabaram eliminados nos «quartos» frente ao Sp. Braga, nas Antas.



Ficha de jogo:



Estádio do Fontelo, oitavos de final da Taça de Portugal

Árbitro: Mário Mendes



Ac. Viseu: Zé Tó, José Augusto, Óscar Amorim (Pedro Fonseca, 26m), Bruno Almeida, Fernando; Rogério Sousa, Mauro Almeida, Adilson (Sérgio Rocha, 54m), Paulo Listr (Pedros 58m), Febras e Lemos.



FC Porto: Vítor Baía, Secretário, Jorge Andrade, Ricardo Carvalho e Soderstrom; Deco (Paulo Costa, 58m), Alenichev, Carlos Paredes; Cândido Costa (Rafael, 74m), Postiga (Clayton, 72m) e McCarthy.



Os melhores momentos da partida: