O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, operou uma “revolução” na equipa dos dragões para o jogo desta sexta-feira, diante do Montalegre, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Conceição fez mudanças em todos os setores e, dos habituais titulares, apenas João Mário, Galeno e Evanilson resistiram e figuram na equipa inicial. Por outro lado, sem os lesionados Wendell e Zaidu, o técnico portista apostou em João Mendes a titular como lateral-esquerdo.

O FC Porto joga com o Montalegre no Estádio do Dragão, a partir das 19h45, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

ONZES INICIAIS

ONZE DO FC PORTO: Cláudio Ramos; João Mário, Zé Pedro, Fábio Cardoso e João Mendes; Grujic, Romário Baró, André Franco, Galeno, Namaso e Evanilson.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa; David Carmo, Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Nico, Alan Varela, Gonçalo Borges e Fran Navarro.

MONTALEGRE: Bruno Pio; Edu Machado, David Santos, Douglão e Zack Ngom; Rúben Neves, Lassana Mané, Fábio Fonseca, André Dias, Isaac Boakye e Alex Reis.

Suplentes do Montalegre: Benjamin; Flávio Rodrigues, Edu Ribeiro, Angola, maurício, João Riça, Tiago Luís, David Moura e Nuno Machado.