Bruno Onyemaechi, jovem central do Feirense, deu conta da motivação do plantel da equipa de Santa Maria da Feira para ir jogar, esta sexta-feira, ao Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Uma oportunidade para os jogadores se mostrarem, principalmente os provenientes da formação.

«Vamos ao Dragão com a ambição de sempre. Temos uma ideia de jogo bem definida. Estamos a ter um bom arranque de época, temos conseguido demonstrar um futebol positivo e uma coesão coletiva muito grande. Temos feito quase sempre golos e sofridos poucos», afirmou o jovem central nigeriano de 22 anos em declarações às plataformas do atual segundo classificado da II Liga.

O jovem central tem sido um dos pilares da equipa de Rui Ferreira que, nu total de catorze jogos, em todas as competições, consentiu apenas quatro golos. «Estou muito grato à administração e à equipa técnica. Cheguei ao Feirense há quatro anos. Fui muito bem-recebido. Nunca me faltou nada. Fiz o meu percurso na equipa Sub-23 e o ano passado saí para jogar mais. Estou a cumprir um sonho. Jogar na equipa principal é algo que todos ambicionam. Somos seis da formação esta época na equipa principal. O Feirense é um exemplo a seguir por outros clubes», destacou.

Bruno, apesar de ser defesa, conta já com dois golos marcados em onze jogos. «Temos um grupo muito jovem, com vários jogadores que na época passada jogavam no Campeonato de Portugal. Há muita ambição e vontade de aprender. Aqui no Feirense o espírito tem de ser sempre esse: dar tudo em campo, correr mais do que o adversário, nunca desistir dos lances», prosseguiu.

A fechar, sempre a falar em português, o nigeriano deixou um apelo aos adeptos: «Olá Feirenses! Queria pedir que nos continuem a apoiar como até agora. Juntos somos mais fortes. Um abraço a todos», destacou ainda.