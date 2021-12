Não tirou as luvas como Ricardo no Euro 2004, mas decidiu tudo num histórico Leça-Paredes da Taça de Portugal. O guarda-redes Gustavo Galil defendeu primeiro e bateu depois o penálti decisivo no desempate e a equipa de Luís Pinto está nos quartos de final da prova rainha.

No jogo dos ditos ‘pequenos’ dos oitavos, houve heróis e homens muito grandes. De um lado e de outro. Um exemplo claro de que, no Campeonato de Portugal, o quarto escalão, há qualidade para sobressair. Para subir patamares. Sorriu por fim o Leça num jogo que, verdadeiramente, ninguém perdeu. Nem ninguém merecia. Por isso mesmo foi preciso desempatar da marca dos 11 metros.

Gustavo Galil, que já tinha sido herói na terceira eliminatória, ao defender quatro penáltis que tombaram o Arouca, foi o protagonista final que coloca o Leça pela segunda vez – e 26 anos depois – entre os oito melhores da Taça.

Depois de tombar gigantes – diga-se duas equipas da I Liga (Arouca e Gil Vicente) – o Leça continua o seu sonho bem real na Taça e cedo começou por fazer por isso. O jogo foi equilibrado, mas foi a equipa da casa a criar os primeiros lances. Mostrou mesmo maior qualidade, certeza, critério e ponderação na troca de bola e mais organização para chegar ao ataque, perante um Paredes solidário a defender e mais pragmático e rápido nas saídas para o ataque.

Logo aos três minutos, Miguel Lopes, um dos nomes mais irreverentes do Leça, arriscou e ficou perto de um golaço, negado apenas pela trave da baliza. A equipa de Luís Pinto circundou mais o meio-campo contrário na fase inicial e o Paredes só respondeu aos 24 minutos, num remate de Pedro Correia que passou a centímetros do poste, após uma boa triangulação com Hélder Pedro e Ismael.

O 0-0 ficou desfeito numa das várias opções que o Leça apresentou nas bolas paradas. Luís Neves, que mostrou sempre grande qualidade na construção e ligação da equipa para o ataque, bateu um canto de forma tensa e Nani, num remate de primeira, bateu Marco depois de ainda ter contado com um desvio na trajetória. Uma vantagem que, porém, não duraria nem um quarto de hora. João Gonçalves foi ao vídeo-árbitro, descortinou um braço na bola de Henrique na área e Ismael bateu Gustavo Galil da marca dos 11 metros.

O Leça ainda ficou perto do 2-1 em cima do intervalo, mas a verdade é que o resultado não mais se alteraria.

O que mudou mesmo foi o filme do jogo após o intervalo, com uma segunda parte de maior contenção de parte a parte e menos oportunidades. A maior digna de registo foi mesmo um livre colocadíssimo de Luís Neves que quase fazia o Leça apurar-se mais cedo, mas Marco voou para evitar o 2-1 (89m).

No prolongamento, o Paredes quase fez a reviravolta aos 117 minutos, na sequência de um canto, mas acabou a defender o 1-1 depois da expulsão de Amadeu no lance seguinte. Um momento que ficou marcado por uma atitude digna do capitão do Paredes, que após fazer falta e ser expulso, cumprimentou o árbitro da partida.

A emoção final ficou para os penáltis, com Gustavo Galil a defender o primeiro e último remates do Paredes, a Ismael e a Ema, antes de bater a bola decisiva rumo aos quartos.

_

Jogo no Estádio do Leça Futebol Clube, Leça da Palmeira.

Ao intervalo: 1-1.

Árbitro: João Gonçalves

LEÇA: Gustavo Galil; Joel Mateus, Materazzi, Rui Bruno, Álvaro Milhazes (David Calderón, 120’); Henrique, Diogo Ramalho, Luís Neves; Jorge Monteiro (Nuno Barbosa, 64’), Nani (Paulo Lopes, 107’), Miguel Lopes (Aboubacar Katty, 64’). Treinador, Luís Pinto.

PAREDES: Marco; Francisco Afonso (Piquet, 77’ [Joel Barbosa, 110’]), Amadeu, Henrique, Gil Barros; Tavares, Ema; Ismael, Hélder Pedro (Andrézinho, 68’), Pedro Correia (Rúben Pereira, 110’); Madureira (Nilo, 68’). Treinador, Eurico Couto.

Disciplina – cartões amarelos: Amadeu (9’ e 118’), Jorge Monteiro (33’), Francisco Afonso (70’), Milhazes (86’), Diogo Ramalho (86’), Nani (97’), Luís Neves (107’), Rúben Pereira (nos penáltis). Vermelho: Amadeu (118’).

Golos: Nani (27’), Ismael (41’, g.p.). Nos penáltis, marcaram para o Leça Diogo Ramalho, Rui Bruno, Luís Neves, David Calderón, Nuno Barbosa e Gustavo Galil. Para o Paredes marcaram Henrique, Gil Barros, Rúben Pereira, Joel Barbosa e Nilo.