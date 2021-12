É um gesto digno e que fica marcado no Leça-Paredes, jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Nos minutos finais do prolongamento, o capitão de equipa do Paredes, Amadeu, fez falta sobre Luís Neves, do Leça.

O árbitro João Gonçalves mostrou de imediato o segundo cartão amarelo e consequente vermelho a Amadeu, que após manifesta desilusão por desfalcar a equipa nos instantes finais do prolongamento, deu um aperto de mão ao árbitro da partida, num claro gesto de «fair-play».

O Leça venceu o Paredes no desempate por grandes penalidades e fez história, ao tornar-se a primeira equipa do quarto escalão do futebol português a chegar aos quartos de final da Taça no presente século.