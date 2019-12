João Mota, treinador adjunto do Marinhense, em declarações na conferência de imprensa que se seguiu à derrota da equipa do Campeonato de Portugal frente ao Rio Ave, na Taça de Portugal.

«O segredo da exibição esteve na qualidade do nosso jogo e dos nossos jogadores. Tentámos condicionar os pontos mais fortes do Rio Ave. A estratégia passava por condicionar o jogo do Rio Ave, que baixava o Filipe Augusto para construir a três e nós tentámos impedir que a bola entrasse no Filipe Augusto e no Tarantini.

Fique contente com a exibição, acho que fizemos uma primeira parte muito, muito, muito boa, depois com a qualidade e experiência que tem, o Rio Ave deu-nos a iniciativa de jogo e nós tivemos algumas dificuldades para criar oportunidades na segunda parte.»

[acreditaram sempre que podiam continuar o sonho?]

«Enquanto esteve 1-0, pensámos sempre em empatar e levar o jogo para prolongamento. Mas quando o Rio Ave fez o 2-0, já aos 90 minutos, as nossa esperanças caíram por terra.»

[na segunda parte a condição física condicionou?]

«Jogámos contra o sexto classificado da II Liga, que tem muita qualidade e a qualidade dos jogadores do adversário fez a diferença. Nós últimos minutos sacrificámos o lateral e deixámos de ter bola, por isso ficou mais complicado.»

[Marinhense não se mostrou inferior]

«Sabemos que nestes jogos de Taça as equipas superiores tendem a entrar mais relaxadas, mas acho que não foi o caso do Rio Ave. As primeiras oportunidades foram nossas, estivemos sempre por cima, mas no primeiro lance de bola parada eles fizeram golo e as coisas ficaram muito mais complicadas. Mas sempre acreditámos que podíamos empatar, a jogar o nosso jogo e fiéis às nossas ideias, sem pontapé para a frente. Por isso, saímos satisfeitos com o que fizemos.

Trabalhámos este jogo para o ganhar, não fomos capazes, mas agora vamos apontar baterias para o campeonato.»