Hélder Sousa lamentou a má entrada do Marítimo no jogo com o U. Leiria, da Taça de Portugal. O treinador-adjunto do conjunto madeirense afirmou que a sua equipa melhorou no segundo tempo, mas que foi ineficaz nos processos.

«Entrámos muito mal no jogo, entrámos logo a perder, e até aos 45 minutos pouco existimos no jogo. Na segunda parte tentámos reagir com alguma qualidade, mas sentimos dificuldades em criar oportunidades de golo. Tentámos, usando os corredores e causando aqui e ali algum 'frisson' na área, mas fomos ineficazes nos nossos processos.»

Hélder Sousa pediu que o Marítimo dê uma resposta já no jogo com o Académico de Viseu, da II Liga.

«O peso tem de ser transformado em gasolina para o próximo jogo. Se pudéssemos, jogávamos já amanhã. Mas queremos transformar este jogo negativo numa coisa positiva já no domingo. De certeza absoluta que vamos dar uma resposta com o Académico de Viseu [da 17.ª jornada da II Liga].»