O Portimonense afastou os fantasmas das eliminações precoces na Taça de Portugal das últimas temporadas, ao vencer com clareza (4-1) no reduto do Sporting da Covilhã, carimbando o acesso à quarta eliminatória da prova rainha.

A equipa primodivisionária evidenciou a superioridade face ao conjunto da Liga 3, mostrou bons momentos de futebol - algo que por vezes tem dificuldades em expressar na Liga - e a vitória por números gordos foi um desfecho natural.

FILME DO JOGO

Paulo Sérgio mostrou que queria resolver a questão da eliminatória cedo, até pelo onze inicial apresentado, que não destoou muito daquilo que tem acontecido no campeonato. E não poderia ter pedido melhor início.

Pouco depois dos cinco minutos de jogo, os algarvios inauguraram o marcador, num lance em que os dois laterais foram protagonistas no último terço, com Formiga a assistir Gonçalo Costa.

O golo madrugador deu conforto ao Portimonense, que mostrou um futebol rendilhado e associativo. Essa forma de jogar intensificou-se perto da meia hora, quando Adams foi expulso por um pisão em Lucas Ventura e deixou o Sp. Covilhã em inferioridade numérica.

A missão do Portimonense estava facilitada, Gonçalo Costa ainda ameaçou o bis em duas ocasiões antes do intervalo, mas os restantes golos ficaram reservados para o segundo tempo.

Se o arranque da primeira parte já tinha sido a todo o gás, o que dizer daquilo que aconteceu após a recolha aos balneários.

A equipa de Paulo Sérgio tratou de resolver o jogo nos quatro primeiros minutos, com dois belos remates, primeiro de Dener e depois de Carlinhos, dois médios que têm mostrado qualidade superlativa no plantel algarvio.

Na reta final da partida, Rildo também apontou o golo que procurava, num lance em que trabalhou a bola na área adversária e aproveitou o espaço concedido para dar contornos de goleada ao resultado.

Mas Alex Costa, apesar da inferioridade numérica, dotou a equipa de armas ofensivas e conseguiu mesmo a recompensa. Em cima do minuto 90, depois de uma jogada trabalhada coletivamente, Diogo Ferreira apontou o golo de honra do conjunto serrano.

O Portimonense avança para a próxima ronda da Taça com naturalidade e de forma tranquila, mas também leva deste jogo outras ilações positivas. Desde logo, provou que tem recursos para apresentar um futebol mais vistoso no campeonato.