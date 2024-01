O Santa Clara contestou, de forma pública, esta quinta-feira, o horário da partida com o FC Porto a contar para os «quartos» da Taça de Portugal. Ora, o encontro foi marcado para as 15h de 7 de fevereiro, uma quarta-feira.

«Marcar um jogo para as 15h00 de um dia de semana é uma decisão muito infeliz», referiu o presidente dos açorianos, Ricardo Pacheco, que fez chegar um protesto junto da Federação Portuguesa de Futebol. Para o Santa Clara, tal decisão «prejudica» os milhares de sócios e interessados no encontro.

Ao que tudo indica, a eliminatória foi agendada para o referido horário, a fim de permitir o regresso do FC Porto ao continente no mesmo dia do jogo, algo que também aconteceu aquando do Lusitânia-Benfica, em outubro.