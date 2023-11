Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio do Dragão após a vitória sobre o Montalegre, por 4-0, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«[Análise à atitude da equipa neste contexto competitivo, comparando com o jogo diante do Vilar de Perdizes] Com a mesma seriedade, os jogadores tiveram respeito pelo adversário e foi o que mais gostei. Houve coisas positivas e menos positivas, mas foi uma vitória tranquila porque os jogadores assim a tornaram. Houve uma ou outra desatenção no início, mas fomos fazendo os golos, podíamos fazer mais, mas seria exagerado para a boa prestação do Montalegre. Nota-se que há trabalho, percebem o que o treinador quer. Parabéns aos adeptos que vieram, mais de 2 mil. Isto é que torna a Taça de Portugal uma competição que aprecio muito. Dá a possibilidade de clubes mais pequenos e de divisões inferiores virem a estes estádios. É um prémio merecido.

[Pode partilhar aquilo que conversou com Tony no seu gabinete?] Tive muito gosto em estar à conversa com a equipa técnica do Tony, um ex-jogador que conheço há muitos anos. É uma conversa que não vou partilhar.»