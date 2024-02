Não se regista qualquer alteração no onze do FC Porto para o jogo desta tarde diante do Santa Clara, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.

O técnico portista, Sérgio Conceição, repete a mesma equipa inicial que jogou diante do Rio Ave, para o campeonato, e nem na baliza mexe: Diogo Costa é titular, Cláudio Ramos fica no banco.

No Santa Clara, o treinador Vasco Matos faz cinco alterações: saem Gabriel Batista, Sema Velázquez, MT, Ricardinho e Safira; entram Marcos Díaz, Sidney Lima, Luís Rocha, Bruno Almeida e Rafael Martins.

OS ONZES INICIAIS DA PARTIDA

SANTA CLARA: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Pepe e Wendell; Nico González e Alan Varela; Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanilson.

FC PORTO: Marcos Díaz, Lucas Soares, Sidney Lima, Luís Rocha e Pedro Pacheco; Paulo Henrique, Klismahn e Pedro Ferreira; Bruno Almeida, Vinícius e Rafael Martins.