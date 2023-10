O Sporting não vai ceder a sua parte das receitas do jogo ao Olivais de Moscavide, adversário dos leões na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Porém, o presidente do clube da zona Oriental de Lisboa garante que não está desiludido.

«Não sei se houve uma má comunicação da nossa parte ou se o Sporting não entendeu a nossa posição. A receita que esperaríamos que o Sporting nos pudesse ceder era só para a organização deste jogo e para nos ajudar com as despesas que vamos ter. Não tem nada a ver com ‘balão de oxigénio’ ou ‘jackpot’ como apelidam», disse Gonçalo Candeias.

O dirigente salienta que «não estava à espera de nada»: «Desde que organizámos o jogo, já sabíamos que íamos ter despesas. Tudo o que viesse depois com o decorrer do tempo, seria sempre bem-vindo. A maior desilusão é apenas perdermos o jogo.»

«O intuito do Olivais e Moscavide, desde a primeira hora, foi criar todas as condições para que a equipa e os adeptos pudessem estar neste estádio nas melhores condições possíveis e para fazer deste jogo uma festa e uma promoção ao futebol», acrescentou Gonçalo Candeias.

O Olivais e Moscavide, da 1.ª divisão distrital de Lisboa, recebe o Sporting no Estádio José Gomes, na Amadora, às 20h45 de sábado.