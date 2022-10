*por Gonçalo Ribeiro

Pio Júnior viveu, com toda a certeza, um dia especial este domingo.

No dia em que cumpriu o 33.º aniversário, o avançado do Valadares vestiu a pele de herói na vitória frente ao Desp. Chaves: foi dele o golo decisivo que apurou a equipa do Campeonato de Portugal para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

No final do encontro, Pio assumiu que vivenciou um momento «fantástico».

«Não podia pedir mais, principalmente com a presença da minha família aqui, foi fantástico. Qualquer um podia ter feito o golo da vitória, mas calhou-me a mim. Temos bons batedores de penáltis, quem marca é quem está mais confiante. O Cunha deu-me a bola e tive a felicidade de ter sido eu a marcar», afirmou.

«Jogámos frente a uma equipa que veio de um bom resultado em Braga, e que nos respeitou, porque apenas mudou quatro jogadores em relação a esse jogo. Não nos limitamos a defender o jogo todo, tivemos oportunidades, acho que até foram mais claras do que as do Desp. Chaves. Jogámos olhos nos olhos e merecemos passar, podíamos até passado nos 90 minutos. Fomos para o prolongamento e não nos desorientamos», acrescentou.