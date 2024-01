Depois do apagão no domingo, o escândalo esta segunda-feira, com os Unionistas de Salamanca a eliminarem o Villarreal da Taça do Rei, no desempate por penáltis (7-6), depois do empate 1-1, registado no final do tempo regulamentar ainda no domingo, a manter-se intato esta segunda-feira.

O jogo tinha ficado suspenso no domingo depois de uma falha de energia ter deixado o Estádio Rainha Sofia às escuras antes do início do prolongamento, quando já se registava um empate 1-1, depois das duas equipas terem marcado na ponta final do tempo regulamentar, primeiro o Villarreal, por Ilias Akhomach (82m), depois os Unionistas, numa grande penalidade convertida por Alfred Planas (87m).

Nos trinta minutos jogados já esta segunda-feira, o Villarreal não conseguiu desfazer o empate e, depois, acabou por cair, com estrondo, nos penáltis, com Kiko Femenía a falhar o sétimo pontapé dos visitantes do primeiro escalão.

Uma tarde de grande festa para a modesta equipa de Salamanca que vai estar no sorteio dos oitavos de final da Taça do Rei que vai realizar-se ainda esta segunda-feira.