Daniel Ramos, treinador do Arouca, comentou desta forma, em conferência de imprensa, a derrota na receção ao Benfica (0-2) para o Grupo B da Taça da Liga:

«O jogo faz-se do que a equipas aproveitam. Tínhamos de aproveitar tudo o que o jogo nos deu. A primeira oportunidade do jogo é nossa. O Benfica, na primeira parte, apesar do domínio, não tem muitas oportunidades, e o golo acaba por dar-lhe tranquilidade. Era importante não chegar ao intervalo em situação de desvantagem. O golo obrigou-nos a arriscar. Entrámos na segunda parte a querer pressionar mais, mas a expor-nos mais na profundidade defensiva, e o Benfica, com a qulidade que tem, é natural que encontre espaços. Numa dessas situações acabámos por dar metros a mais e sofrer o segundo golo. O Benfica teve mais oportunidades e mais remates, mas o Arouca teve mais remates enquadrados com a baliza. Tínhamos de os aproveitar. Contra as melhores equipas, temos de ser eficazes. Isso não aconteceu, parabéns ao Benfica.»

«Não estava à espera que o Benfica se apresentasse com três centrais, mas isso não alterou em nada a nossa estratégia. Na segunda parte, arriscámos com três à largura no ataque e quase que andámos num mano a mano em muitas situações.»

«Substituições ao intervalo? Foi para arriscar. O resultado era adverso. Colocação do Cristo foi no sentido de andar mais à frente, com o Cristo, o Sylla e o Mujica a tentarem saltar na pressão nos centrais do Benfica. Íamos expor-nos mais, mas foi um risco calculado, porque o resultado não era o que queríamos. Não me arrependo de o fazer. Temos de arriscar. Por vezes as coisas mudam, hoje não mudaram.»