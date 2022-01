O Boavista perdeu nesta terça-feira com o Benfica nos penáltis, na meia-final da Taça da Liga. Na conferência de imprensa após o jogo, Petit, técnico dos axadrezados lamentou a derrota, defendendo que a sua equipa merecia ter chegado à final

«Pelo que fizemos na segunda parte, poderíamos ter vencido nos 90 minutos. Foi um jogo dividido na primeira parte, com o golo do Benfica a surgir num erro nosso. Mas faz parte do jogo. O Benfica teve mais bola, nós só conseguimos chegar com remates de fora. Mas na segunda parte corrigimos algumas coisas e melhorámos. Chegámos ao golo e depois o Vlachodimos fez três grandes defesas que nos impediram de marcar.

O que senti no balneário, foi tristeza, mas também orgulho. Pelo que fizemos hoje e pelo que temos feito desde a minha chegada. Hoje sentimos que devíamos ter chegado à final.»

[sobre a saída de Sauer]

«O Sauer ao intervalo já estava com queixas. Não quisemos arriscar porque temos uma época longa e já estávamos aqui com muitas baixas.»

[Boavista mais intenso]

«Somos equipa que mete muita intensidade nos jogos. Só temos uma derrota desde eu cheguei, e foi em Alvalade, com o Sporting. Temos crescido, os jogadores estão mais habituados à nossa ideia de jogo e vemos evolução na equipa.»

[muitos jovens lançados no jogo]

«Este é um clube com história. Eu fui formado aqui. A minha vinda também foi para olhar para a formação e fazer o equilíbrio com os jogadores mais experientes. Tivemos muitas ausências, mas queremos crescer com a formação boavisteira. Temos mostrado a mística do Boavista e queremos continuar a fazê-lo. Porque queremos fazer história no futuro também.»