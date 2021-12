Jorge Jesus não vai estar no banco no jogo decisivo do Benfica com o Sp. Covilhã, na Taça da Liga.

O técnico das águias falha o jogo devido ao castigo de 15 dias aplicado na terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde-se que o Benfica interpôs uma providência cautelar, mas, segundo apurou o Maisfutebol, não obteve resposta até à hora do jogo desta quarta-feira.