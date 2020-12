João Ferreira, treinador do Sp. Espinho, em declarações na conferência de imprensa, após a eliminação da Taça de Portugal, com a derrota diante do Belenenses por 3-0, ainda que apenas no prolongamento.

«Tenho uma filha de três anos e filho de sete. Há uns dias eles estavam a fazer um puzzle de apenas cinco peças. A minha filha já o fez várias vezes, o meu filho nunca tinha feito. Fizeram uma competição e ela, que está mais treinada, fez mais depressa porque já sabia onde as peças encaixam.

Foi isso que quisemos vir aqui mostrar: capacidade de trabalho, crença no objetivo e ter os comportamentos necessários para vencer este jogo. Objetivo era a vitória para passar à próxima eliminatória. Fizemos um jogo tremendo. Muitas vezes fomos obrigados a defender, mas fizemo-lo de forma solidária e concentrada. Defendemos muito mais na primeira parte do que na segunda porque o Belenenses obrigou-nos a defender muito baixo.

Na segunda parte, alternado uma peça, conseguimos defender de outra forma, com a equipa mais alta e conseguimos chegar mais vezes à área adversária. Nos últimos minutos dos 90m foram difíceis e os últimos 30 foram bastante mais. Ainda para mais porque esta equipa há uma semana tinha estado 15 dias parada. Mas demos uma excelente resposta.»