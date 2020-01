O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Rio Ave, na Luz, para os quartos de final da Taça de Portugal 2019/20:

«Reviravoltas? Isto faz parte do trabalho, a nossa busca constante de vencer o jogo, independentemente de começarmos a vencer ou não. O jogo ia ser difícil. É uma equipa de primeira liga, com muita competência na equipa técnica, para além do modo como joga frente a equipas mais fortes. Tem um jogo que não é assim tão fácil, com uma construção baixa para [atrair] uma pressão alta. O Piazon a receber muita bola nas costas do Adel Taarabt, o Diego Lopes da esquerda para dentro para receber, largura nas laterais e busca constante da profundidade para o ponta de lança. Pecámos no primeiro golo, no segundo uma meia-desculpa, ficámos à espera de uma grande penalidade. Não podemos ficar à espera. O Rio Ave provocou-nos esse problema [ataque à profundidade] e não o resolvemos.»