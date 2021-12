João de Deus, treinador adjunto do Benfica, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a eliminação nos oitavos de final da Taça de Portugal frente ao FC Porto (3-0):



«Entrámos mal na partida, sofremos muito cedo dois golos em duas situações de bola parada. Normalmente somos competentes nessas situações, é um momento que trabalhamos muito. Infelizmente, hoje sofremos tanto num lançamento de linha lateral para a área como num pontapé de canto.



A equipa teve uma quebra animicamente e isso fez com que tivesse dificuldades em equilibrar-se após a perda. O FC Porto teve algumas saídas e supremacia no jogo e fez com que não entrássemos na partida.



A segunda parte foi diferente. Instalamo-nos no meio-campo adversário, conseguimos ganhar os corredores, sobretudo o esquerdo. Também é verdade que não conseguimos ocasiões claras de golo por mérito do adversário. Tirando uma ou outra situação de bola parada e um ou outro cruzamento, o adversário não nos deixou ter situações claras de golo.



Lamento a nossa entrada, entrada essa que nos fez ficar fora do jogo. Instabilidade pelo que se passou fora do campo esta semana? Como disse, aqueles dois golos iniciais criaram instabilidade. Esse início menos conseguido fez-nos abanar um pouco. Não tem nada a ver com o que se passou fora do campo. O FC Porto entrou melhor, conseguiu golos em situações em que normalmente somos competentes.



Não fomos surpreendidos. Tínhamos visto e analisado, sabíamos que o FC Porto é forte nas bolas paradas tanto nos lançamentos como nos cantos. Portanto, foi uma questão de mérito do adversário do que demérito nosso.»