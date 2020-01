O treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, não acredita num Benfica nervoso para o duelo dos quartos de final da Taça de Portugal, o último antes dos encarnados terem o dérbi com o Sporting, porque acredita que o atual líder da Liga olha para a equipa de Vila do Conde como «incómoda».

«Tem vindo a ganhar sempre, apresenta uma percentagem de vitórias elevadíssima nas competições internas e acredito que estará totalmente focado no jogo da Taça, porque sabe que o Rio Ave é uma equipa incómoda», afirmou Carvalhal, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

«Sabemos da diferença e do valor entre as duas equipas, mas temos de ser organizados, empenhados e acreditar que podemos conseguir um resultado que nos permita estar na próxima eliminatória. A missão é muito difícil, mas no futebol não há missões impossíveis», disse ainda o técnico, no Estádio do Rio Ave FC, palco da antevisão do encontro.

A equipa verde e branca encara com ambição e seriedade a prova rainha do futebol português, após uma eliminação custosa na Taça da Liga, em dezembro, com a derrota por 1-0 ante o Gil Vicente, num jogo que Carlos Carvalhal voltou a lembrar. «Hoje não pesa no dia a dia, mas está no subconsciente. Foi uma situação feia. É necessário dar exemplos à sociedade de que, trabalhando de forma organizada, conseguimos ser melhores», frisou.

Com contrato até final da época, Carvalhal tem sido associado ao interesse de outros clubes, mas reforçou «empenho e devoção total» ao Rio Ave.

O Benfica-Rio Ave joga-se a partir das 21h15 desta terça-feira, no Estádio da Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.