João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao Benfica, no Estádio da Luz, em encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Declarações na flash interview da SportTV:

«Cinco minutos antes do 1-0, já se notava algum cansaço da minha equipa, alguma fadiga, e íamos fazer alterações quando surgiu o autogolo. Mas voltando atrás: foi uma primeira parte muito boa e podia ter existido o golo nas duas balizas. Conseguimos ser muito competentes nessa fase, empurrando o jogo do Benfica para as laterais, sabendo que o Benfica poderia jogar com dois laterais adaptados.»

«Na segunda parte, começámos a demonstrar algum cansaço, íamos mudar, surgiu aquele lance infeliz e a nossa reação acabou por nem acontecer porque logo a seguir aconteceu o cartão vermelho e acabou praticamente o jogo.O Benfica acabou depois por gerir o jogo e foi um justo vencedor.»

«Autogolo? São situações que acontecem no futebol, pena foi de facto também a expulsão, o golo foi um lance infeliz, mas pena foi não termos conseguido reagir, estávamos até preparados para isso, mas o Benfica também não nos deixou reagir, geriu o jogo muito bem até ao fim.»

«Nós assumimos o desafio da administração, que era tentar chegar à final, depois de termos chegado duas vezes às meias-finais. O objetivo era chegar à final, claramente. Portanto, agora tenho de assumir que falhámos, fomos eliminados, não interessa se foi contra a equipa A, B ou C. Já tínhamos sido eliminados precocemente da Taça da Liga, resta-nos o campeonato, temos a fasquia bem alta, sabemos o que nos comprometemos a lutar e é isso que vamos fazer.»