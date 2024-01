Renato Coimbra, treinador do Amarante, na sala de imprensa, após derrota por 3-1 frente ao Gil Vicente:

«Muito satisfeito e começo por agradecer aos adeptos do Amarante que fizeram uma festa incrível e muito bonita. Foi um sentimento de orgulho olhar para aquela bancada e um grande orgulho na equipa. Mostramos competência, mostramos que no Campeonato de Portugal que também há qualidade. Sabíamos que ia ser um jogo difícil para nós, mas os jogadores foram briosos e entregaram-se. Penso que a vitória do Gil Vicente é merecida, mas este terceiro golo penaliza-nos muito. A diferença de um golo era mais justa. Agora vamos voltar ao nosso campeonato e estou muito feliz pela campanha do Amarante na Taça de Portugal.

[sentiu em algum momento que podia vencer o jogo?] Quando nos apanhamos a perder aos dois minutos de jogo, senti que pudéssemos perder com alguns golos de diferença, ms a equipa manteve-se com personalidade. Não vou ter o atrevimento de dizer que pensava que o Amarante podia ganhar, mas com 1-0 senti que podia empatar. Sempre que nos aproximávamos da área conseguíamos incomodar. Ao perder o jogo, prefiro perder dentro dos 90 minutos, do que submeter os jogadores a mais 30 minutos que iam ser muito penosos para nós. A equipa estava desgastada e a tarefa seria mais fácil para o Gil Vicente.

[pontos positivos deste jogo] O primeiro aspeto positivo foi a caminhada que fizemos na Taça. Vir jogar com uma equipa da I Liga, para mim enquanto treinador, é a primeira vez, assim como para a maior parte dos jogadores. Alguns jogadores foram trabalhar de manhã, incluindo eu. Foi um dia de festa muito grande para a nossa cidade. Amarante hoje tinha menos gente».