O guarda-redes Stanislav Kritciuk está de regresso ao Gil Vicente, confirmou o emblema gilista.

O internacional russo, de 33 anos, encontrava-se há várias semanas a trabalhar na equipa barcelense e foi integrado no plantel. Assim, Vítor Campelos ganha mais uma opção para a baliza, que tem Andrew como número um. Quando o guardião brasileiro esteve ao serviço da seleção olímpica da canarinha, Vinícius foi chamado a dois jogos e sofreu seis golos.

Kritciuk vai para a terceira passagem no Gil Vicente. Depois de experiências em clubes russos e, no futebol português, no Sp. Braga, Rio Ave e B SAD, assinou pelos gilistas em 2021/22, tendo saído após meia dúzia de jogos para o Zenit. Regressou na temporada seguinte, mas uma lesão no joelho direito afastou-o dos relvados e permitiu a Andrew assumir o lugar.

No verão, acertou a saída dos gilistas, porém, está de volta para ser reforço nesta janela de transferências.