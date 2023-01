Vítor Martins, treinador do Leixões, em declarações na sala de imprensa do estádio do Mar, após a derrota por 2-1 contra o Famalicão, no prolongamento, nos oitavos de final da Taça de Portugal:



«Muito ingrato. Estávamos iludidos de que era possível [ganhar]. Sentimos boa energia no jogo. Sinto que fizemos um bom jogo bem conseguido e fomos capazes de explorar o que queríamos. Criámos oportunidades e colocámos o jogo como queríamos e limitámos o Famalicão. Custar ficar de fora porque fomos ao nosso limite. Demos o nosso melhor e não chegou.



[Equipa quebrou fisicamente no prolongamento]:



«Não acho que foi por aí. Tivemos o ascendente do jogo na parte final do tempo regulamentar. Faltou sim, clarividência à equipa. Não fomos tão competentes como no tempo regulamentar. O Famalicão não teve o ascendente que se previa durante o encontro. O jogo ficou decidido no detalhe.»