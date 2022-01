O Mafra bateu o Portimonense por 4-2, no Algarve, e fez história ao apurar-se pela primeira vez para as meias-finais da Taça de Portugal.



Assim, a equipa de Ricardo Sousa vai discutir com o Tondela a passagem à final da prova. O primeiro jogo vai ser no João Cardoso e o segundo jogo em Mafra.



A outra meia final vai colocar frente a frente Sporting e FC Porto. O primeiro Clássico vai jogar-se em Alvalade e a segunda mão no Dragão.



Quanto às meias-finais, e de acordo com o calendário de competições da Federação (FPF), os jogos da primeira mão são entre 1 e 3 de março e os jogos da segunda mão entre 19 e 21 de abril.



O quadro das meias-finais:

Sporting-FC Porto



Tondela-Mafra