As equipas de sub-23 do Marítimo e do Famalicão garantiram esta segunda-feira a qualificação para a Taça Revelação, juntando-se aos seis clubes que já estavam apurados desde a fase regular.

Os madeirenses já estavam praticamente apurados e garantiram o primeiro lugar da fase de qualificação com um triunfo claro sobre o V. Guimarães por 3-1, mas o Famalicão teve de sofrer mais para segurar o segundo lugar diante do vizinho Vizela, recuperando de uma desvantagem de dois golos, para vencer por 3-2, até porque o Belenenses, com os mesmos pontos, venceu facilmente o Sporting, em Odivelas, por 3-0.

Marítimo e Famalicão juntam-se, assim, ao campeão Estoril, Benfica, Leixões, Rio Ave, Portimonense e Sp. Braga que já tinham garantido a presença nesta fase.

Segue-se agora uma fase de grupos, com quatro equipas para cada lado, a uma só volta, para eleger os dois primeiros de cada grupo que, depois, vão disputar as meias-finais a duas mãos.

A final está marcada para 15 de maio.

Os resultados desta segunda-feira:

Marítimo - Vitória de Guimarães, 3-1

Famalicão - Vizela, 3-2

Belenenses - Sporting, 3-0

Classificação final do apuramento para a Taça Revelação: Marítimo, 34 pontos; Belenenses SAD e Famalicão, 33; Vizela, 29; V. Guimarães, 21; Sproting, 20; Farense, 19; Académica, 15.