O Botafogo de Bruno Lage garantiu a qualificação para os quartos de final da Taça Sul-Americana com um empate sem golos diante do Guarani, no Paraguai, fazendo valer o triunfo da primeira mão por 2-1 para seguir em frente. Menos feliz foi Armando Evangelista, com o Goiás a ser eliminado depois de nova derrota diante do Estudiantes.

O guarda-redes paraguaio do Botafogo, Gatito Fernández, a joga em casa, foi a grande figura do jogo, com defesas determinantes em períodos cruciais da partida. A equipa da casa entrou forte no jogo e teve duas oportunidades claras, ambas de Benítez, com destaque para um remate à trave.

Bruno Lage promoveu muitas alterações no onze habitual e foi forçado a substituir o lateral Galvão que saiu lesionado. O Guarani arriscou tudo nos instantes finais, teve duas oportunidades claras, por Barceló e Camacho, mas foi nessa altura que apareceu Gatito a brilhar entre os postes.

O Botafogo acaba por seguir para os quartos, com Bruno Lage a igualar o melhor registo da equipa do Rio de Janeiro nesta competição. Na próxima fase, com quatro clubes brasileiros, o Botafogo vai defrontar os argentinos do Defensa y Justicia.

O Goiás de Armando Evangelista foi eliminado desta mesma competição ao voltar a perder com os argentinos do Estudiantes, desta vez, em casa (0-2), depois de já ter perdido, em La Plata, por 3-0.

Benedetti colocou os visitantes em vantagem, logo aos 4 minutos da primeira parte, enquanto Rollheiser sentenciou a eliminatória, aos 4 minutos da segunda parte do jogo na Serra Dourada.

O Estudiantes seguem para os quartos de final onde vão encontrar outra equipa brasileira, o Corinthians.