O Botafogo não foi além de um empate diante dos argentinos do Defensa y Justicia (1-1), em casa, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça Sul-Americana, num jogo em que Bruno Lage recorreu a vários jogadores pouco utilizados no Brasileirão onde é líder destacado.

Apesar da equipa de recurso, os paulistas entraram melhor no jogo e podiam ter chegado ao intervalo em vantagem, com destaque para a oportunidades de Lucas Fernandes (34m) e Victor Sá (38m). O Fogão acabou mesmo por adiantar-se no marcador, aos 56 minutos, com uma cabeçada de Gabriel Pires que regressou neste jogo depois de três meses lesionado.

O Defensa y Justicia acabou por chegar ao empate, aos 78 minutos, com uma recarga de Tripichio a um primeiro remate de Nicolas Fernández que Gatito tinha defendido para a frente.

O jogo acabou com assobios e vais das bancadas do Nilton Santos, mas a verdade é que o Botafogo somou o 18.º jogo consecutivo sem perder (10 vitórias e 8 empates).

O jogo da segunda mão, em Buenos Aires, está marcado para a próxima quarta-feira, mas antes disso, o Botafogo recebe o Bahia de Renato Paiva para o Brasileirão.

Veja o resumo do Botafogo-Defensa y Justicia: