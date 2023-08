O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, goleou o Deportivo Pereira na Colômbia por 4-0, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Copa Libertadores, que se realizou na última madrugada.

Os jogadores do Palmeiras não deram tréguas, com Raphael Veiga a abrir a contagem com um golo de penálti aos 23 minutos. A equipa continuou a sua marcha triunfante, com dois golos de seguida: Marcos Rocha marcou aos 31 minutos e Mayke, três minutos depois, fez o terceiro numa grande combinação coletiva com que o «Verdão» chegou em vantagem ao intervalo.

Já perto do final, aos 82, Rony selou o resultado num 4-0 que deixa o Palmeiras com um pé nas meias-finais da Libertadores.

Noutro jogo dos quartos de final disputado na madrugada, Boca Juniors e Racing empataram sem golos num duelo argentino.

A segunda mão desta eliminatória está marcada para a madrugada de 30 para 31 de agosto, à 1:30, hora de Portugal continental.