*Afonso Bastos, Diário As Beiras, em serviço especial para o Maisfutebol

O Oliveira do Hospital surpreendeu neste domingo o Rio Ave e venceu a equipa da Liga no prolongamento do jogo da 3.ª eliminatória da Liga. Rui Batalha bisou e no final comentou o feito alcançado pela equipa.

«Só quem anda lá dentro sabe explicar este sentimento. Quando entrámos para este jogo, sabíamos que era possível vencer. Fui eu a marcar os dois golos, mas se fossem os meus colegas sabia igual. O mais importante foi a vitória. O nosso mister ao intervalo pediu-nos organização. Entrámos concentrados e tínhamos a noção de que que o resultado estava em aberto. A Liga 3 é muito competitiva e hoje houve muitas equipas da Liga que não passaram. E isso é demonstrativo da qualidade da Liga3.»