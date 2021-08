O Real Madrid comunicou esta quarta-feira que emprestou Takefusa Kuba ao Maiorca. A cedência, dizem os merengues, é válida até ao final da época.

É um regresso de Kubo ao emblema recém-promovida à La Liga, depois de 2019/20, época na qual fez quatro golos em 36 jogos pelo clube ilhéu, também cedido pelo Real.

Kubo vai ser colega de equipa do argentino Rodrigo Battaglia, médio que está a caminho do Maiorca por empréstimo do Sporting.