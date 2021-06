Monstros! Novak Djokovic fez o que muitos julgavam impossível e derrotou Rafa Nadal na sua fortaleza de terra batida, Roland Garros: 3-6, 6-3, 7-6 e 6-2, quatro horas e 11 minutos, um dos melhores jogos de ténis a que o mundo já assistiu.



Para se perceber a dimensão do feito de Djokovic, o melhor é recorrer aos números. Rafa Nadal não perdia um jogo em Roland Garros desde 2015, há seis anos. Nessa edição, o maiorquino perdeu precisamente contra Novak Djokovic, nos quartos-de-final.



Nadal também não venceu o torneio em 2016, mas aí teve de desistir devido a lesão, contra Marcel Granollers. O resto é... história, insistimos. Rafa ganhou o Grand Slam depois em 2017, 2018, 2019 e 2020, caindo agora nas meias-finais. Tem 13 Roland Garros no currículo, 13!



Djokovic até entrou mal no jogo e esteve a perder 5-0 no primeiro set. Deu a volta por cima, mostrou a máquina competitiva que é, praticamente perfeito em todas as pancadas. Rafa acabou o jogo com 48 winners, Novak com 50. Uma brutalidade.



Novak só ganhou Roland Garros em 2016 e tem agora a possibilidade de juntar 2021 a esse museu pessoal. Na final terá de bater Stefanos Tsitsipas.