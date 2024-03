Dominic Thiem é o mais recente nome de luxo do Millennium Estoril Open, que decorre entre 30 de março e 7 de abril no Clube de Ténis do Estoril.

A apresentação do único torneio ATP 250 de Portugal trouxe a confirmação da vinda do austríaco ex-número 3 do Mundo e vencedor do Open dos Estados Unidos em 2020.

Além de Thiem, que ocupa atualmente no 91.º lugar do ranking depois de ter estado muito tempo ausente do circuito devido a problemas físicos, estarão presentes no Clube de Ténis do Estoril Casper Ruud, campeão em título do torneio e finalista de três torneios do Grand Slam, e o polaco Hubert Hurkacz 9.º e 8.º da hierarquia, respetivamente.

João Sousa, que vai terminar a carreira no Millennium Estoril Open, também estará no quadro principal, tal como outros nomes conhecidos: o francês Gael Monfils, o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina, o italiano Lorenzo Musetti, a promessa francesa Arthur Fils e Nuno Borges, que chegou aos oitavos de final do Open da Austrália este ano.

Conseguimos criar um cartaz fantástico. Além de dois jogadores do top 10 e alguns grandes nomes do ténis mundial, teremos muita animação e um evento familiar e muito transversal. Além disso, teremos a grande despedida do João Sousa. Acho que será um momento muito emocionante ver o João Sousa fazer o último encontro da sua carreira. Não consigo pensar em melhor palco para ele terminar a carreira», sublinhou o diretor do Estoril Open, João Zilhão.