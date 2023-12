Tenista profissional e criador de conteúdos nas horas de vaga.

É assim a nova vida de Nick Kyrgios, o peculiar jogador profissional de ténis australiano que em 2022 chegou à final do Torneio de Wimbledon – perdeu para Novak Djokovic.

O atleta de 28 anos falhou quase toda a temporada de 2023 por lesão, e prepara-se agora para voltar à competição no início de 2024. No entretanto, anunciou a criação de uma conta no OnlyFans.

Na sua conta, Kyrgios propõe-se a mostrar os bastidores da sua vida enquanto tenista profissional e também pessoal. Foi o próprio a anunciá-lo na rede social X, ele que revelou ainda que a subscrição será gratuita.

It just got a whole lot crazier… join me on onlyfans! It’s free to subscribe for everyone! Everything from behind the scenes to on court and everyday life. See you all there. Link in bio pic.twitter.com/QG0Jb0ducP