Nuno Borges apurou-se, este domingo, para os oitavos de final do Masters 1.000 de Roma ao derrotar Francesco Passaro em três sets.



Este é um resultado histórico para o tenista maiato que nunca tinha chegado tão longe num torneio da categoria mil.



No duelo com o tenista da casa, o número um nacional entrou muito bem, conseguiu um break, mas permitiu a recuperação do transalpino que fechou o primeiro set por 6-4. Borges conseguiu levar a segunda partida para o «tie break», salvou um «match point» e igualou a contenda 7-6 (10-8).



No terceiro e decisivo set, Nuno Borges foi mais forte no tie break, controlou melhor as emoções no «tie break» e vi Passaro a entregar o jogo com uma dupla falta 7-6 (7-4).

O tenista luso vai defrontar nos oitavos o vencedor do embate entre o alemão Alexander Zverev, quinto jogador mundial e terceiro cabeça de série, e o anfitrião Luciano Darderi, 54.º da hierarquia.