O tenista sérvio Novak Djokovic foi desqualificado, no domingo, do Open dos Estados Unidos, torneio do Grand Slam, após atingir uma juíza da linha com uma bola, na garganta.

Novas imagens mostram a aflição daquele elemento da equipa de arbitragem do jogo, numa altura em que decorria o primeiro set do encontro entre Djokovic e Pablo Carreño Busta.