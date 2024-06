Um ano depois da fatídica lesão, rompimento do ligamento do tornozelo direito, Nuno Borges volta agora a Wimbledon, e à relva, e garante que se sente «confortável e mais adaptado» para o terceiro Grand Slam da temporada.

«Claro que, no ano passado, não acabou da melhor maneira e foi desagradável, porque depois estive umas semanas parado devido à lesão. Mas este ano sinto-me mais preparado, melhor fisicamente e com uma ou outra nota mental que no ano passado não tinha. De certa maneira, estou um bocadinho mais confortável e mais adaptado», garantiu o tenista português à Lusa.

Na terceira participação de sempre no torneio, o atleta maiato nunca conseguiu passar da primeira ronda. Agora, frente ao japonês Yoshihito Nishioka, Nuno espera conseguir seguir em frente e destaca que tem tido «boas sensações».

«Este ano gostava de ultrapassar a primeira ronda. Sinto que posso jogar bem na relva, ainda não o consegui fazer a nível profissional e atingir o meu potencial, mas vou à procura disso. São poucas as semanas de relva e também é difícil encontrar o meu melhor nível, mas gostava de atingir esse pico num Grand Slam. A relva é um piso vivo que pode escorregar, pode travar e é um bocadinho mais imprevisível, mas tenho tido boas sensações», disse.

A 137.ª edição do torneio mais antigo do mundo começa na segunda-feira, dia 1 de julho, no All England Lawn Tennis Club. Francisco Cabral vai jogar na categoria de pares, com Nicolas Barrientos.