Nuno Borges, tenista português, conheceu, esta sexta-feira, o adversário para a primeira ronda de Wimbledon, em Inglaterra.

Naquela que é a terceira presença de Nuno no torneio, o número 51 do ranking da ATP vai defrontar o japonês Yoshihito Nishioka (102.º) na primeira partida no relvado do Grand Slam,

Se passar à próxima fase, algo inédito na carreira, tendo em conta que perdeu sempre na primeira ronda, Nuno Borges vai encontrar o vencedor da partida entre Alejandro Davidovich Fokina (36.º) e Sebastian Korda (20.º).