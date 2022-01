Além de Roger Federer, também Novak Djokovic fez questão de felicitar Rafa Nadal pela conquista histórica em Melbourne Park. O espanhol bateu Daniil Medvedev na final do Open da Austrália e fez história ao tornar-se no tenista com mais majors, 21, distanciando-se do sérvio e do helvético.



«Jogou-se ténis excelente este ano no Open da Austrália e as finais foram execionais. Parabéns à Ash Barty pelo desempenho maravilhoso diante do seu público e à Danielle Collins peo torneio incrível que fez. Parabéns ao Rafael Nada pelo 21.º Grande Slam. É um feito incrível. O espírito de luta incrível prevaleceu mais uma vez. Parabéns! O Medvedev deu tudo o que tinha, jogou com a paixão e determinação que todos esperamos dele», escreveu o número um do mundo nas redes sociais.



Nadal tem agora 21 títulos do Grand Slam, mais um que Novak Djokovic e Federer. Se o suíço está lesionado e luta para regressar à competição, o sérvio foi deportado da Austrália por não estar vacinado contra a covid-19.