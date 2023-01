Novak Djokovic segue imparável no Open da Austrália. O sérvio arrasou, esta madrugada, Alex de Minaur em três sets: 6-2, 6-1 e 6-2.

O antigo número um Mundial apresentou-se num nível exibicional elevadíssimo, não dando a mínima hipótese ao tenista da casa. Nos quartos de final, Djokovic vai defrontar o Andrey Rublev, tenista que conseguiu uma reviravolta incrível contra Holger Rune.

Depois de ambos terem vencido dois sets cada, o jovem prodígio dinamarquês quebrou o saque ao adversário ao quarto jogo da partida decisiva. Rune serviu para vencer o encontro a 5-4, mas permitiu que Rublev lhe quebrasse o serviço.

O moscovita foi obrigado a salvar ainda dois match points no último jogo de serviço antes do super tiebreak. Rublev perdeu os cinco primeiros pontos, mas ainda foi capaz de vencer a partida e de assegurar um lugar entre os oito melhores no major australiano.

Num duelo 100 por cento norte-americano, o jovem Ben Shelton derrotou JJ Wolf em cinco sets pelos parciais de 6-7(5), 6-2, 6-7(4), 7-6(4) e 6-2. O tenista natural de Atlanta estreia-se nos quartos de final de um Grand Slam logo na segunda participação e vai tentar alcançar as meias-finais contra o compatriota Tommy Paul.

O norte-americano, 35.º da hierarquia mundial, 'despachou' Bautista-Agut em quatro sets pelos parciais de 6-2, 4-6, 6-2 e 7-5.

No quadro feminino, Sabalenka derrotou a campeã olímpica Bencic em dois parciais: 7-5 e 6-2. Por sua vez, Karolína Pliskova superou, sem grandes dificuldades, a chinesa Shuai Zhang por 6-0 e 6-4. A maior surpresa dos quartos de final foi a derrota da número 2 do mundo, Caroline Garcia, frente a Magda Linette por 7-6(4) e 6-4.

Quem também avançou para os quartos foi Donna Vekic que derrotou a jovem Linda Fruhvirtova em três partidas por 6-2, 1-6 e 6-3.